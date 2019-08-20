Тренер сборной России по бадминтону: на чемпионате мира у многих сдают нервы
Главный тренер сборной России по бадминтону Клавдия Майорова оценила выступление подопечных на старте чемпионата мира в Базеле (Швейцария). Борьбу на турнире продолжают Евгения Косецкая, Владимир Никулов/Артём Серпионов, Виталий Дуркин/Николай Укк и Ольга Морозова/Анастасия Акчурина.
«Особенных неожиданностей не произошло. Хорошую игру показал Мальков, но противник был очень сильный. Этого нельзя сказать про Сиранта — во второй партии рассыпался психологически. Пары сыграли в свою силу, и это хорошо, ведь это — чемпионат мира, и у многих сдают нервы, наши же игроки показали хорошую устойчивость», — приводит слова Майоровой пресс-служба Национальной федерации бадминтона России.
Чемпионат мира завершится 25 августа.
Россиянка Косецкая вышла во второй круг чемпионата мира по бадминтону
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