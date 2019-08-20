На первенстве Санкт-Петербурга по парусному спорту прошли старты во всех классах

В акватории Невской губы Финского залива продолжается главная городская регата — первенство Санкт-Петербурга. В третий соревновательный день ветер поднялся до 7-9 узлов. Благодаря изменившимся погодным условиям организаторам удалось выполнить программу-максимум и провести по 4 гонки в каждом из классов.



В самом многочисленном классе «Оптимист» не произошло сюрпризов. Спортсмен Академии парусного спорта Кирилл Шуненков, выигравший в нынешнем сезоне все три этапа серии регат «Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома», подтвердил статус фаворита. Он выиграл все четыре гонки и возглавил общий зачёт как первенства Санкт-Петербурга, так и «Оптимистов Северной столицы». Тимофей Волчков из «Водника» отстаёт от лидера на 8 очков, а Даниил Перчик (Академия парусного спорта, «Рауту», «ШВСМ по ВВС») — на 11.



Среди девушек в зачёте «Оптимистов Северной столицы» лидирует Дарья Савинова (23 очка). В зачёте первенства Санкт-Петербурга среди девушек лидирует Алиса Ивановская из Академии парусного спорта, «Рауту» и «ШВСМ по ВВС», набравшая 51 очко.

В классе «Зум-8» лидерство делят спортсмены Академии парусного спорта, «Рауту» и «ШВСМ по ВВС» Даниил Сердуков и Степан Запоев, 6 по шесть очков.



В классе «Луч мини» первую тройку составляют спортсмены «Балтийца» и «ШВСМ по ВВС» – Григорий Аристов (5 очков), Владимир Гасаненко (10) и Вероника Смирнова (15). В классах «Луч-радиал» и «Луч» на первой строчке также яхтсмены из «Балтийца» и «ШВСМ по ВВС» – Анна Гапонова (5 очков) и Максим Козубай (4 очка) соответственно.



В классах «Лазер 4.7» и «Лазер-радиал» уверенно лидируют спортсмены «Крестовского острова». В первой модификации от всех преследователей оторвались Аркадий Карманов (13 очков), Пётр Пашутинский и Ксения Громова (по 14 очков), а во второй – Владимир Новосёлов (6 очков), Александра Лукоянова и Елизавета Боровкова (по 10 очков).



В классах «420-й» и «29-й» традиционно лидируют экипажи Академии парусного спорта – Ксения Монастырева/Татьяна Голозубова (5 очков) и Анна Корнева/Евгения Степанова (6 очков).

В классе «ДНК» по-прежнему лидируют спортсмены Академии парусного спорта — Алексей Ворожбитов занимает первое место с 6 очками.



В классе «Techno» большим отрывом лидирует Ева Бойцова (Академия парусного спорта) — 16 очков.



В общем зачёте в классе «RS:X» идёт борьба за лидерство между Михаилом Александровым («Крестовский остров», 14 очков), Дмитрием Сандаковым (Академия парусного спорта, 20 очков) и Егором Жилиным (Академия парусного спорта и «Крестовский остров», 20 очков).