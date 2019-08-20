Калентьева объяснила, почему больше никогда не будет заниматься политикой

Самая титулованная россиянка в истории маунтинбайка, бронзовый призёр Олимпийских игр—2008 и двукратная чемпионка мира Ирина Калентьева рассказала, почему решила уйти из политики.

«Это вообще отдельная история. Меня выбрали в Госсовет, когда я находилась на международных соревнованиях. Поначалу очень гордилась, что народ за меня проголосовал, но потом поняла, что совмещать спорт и политику необычайно сложно.



Это два взаимоисключающих понятия. Конечно, я получила хороший опыт, но больше заниматься политикой не собираюсь», — приводит слова Калентьевой пресс-служба Олимпийского комитета России.

Напомним, с 4 декабря 2011 года по 19 декабря 2014 года Ирина являлась депутатом Государственного совета Чувашской Республики.

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