Подруга скончавшейся легкоатлетки Плавуновой: у неё были проблемы с сердцем

Ольга Петрушина, подруга скончавшейся легкоатлетки Маргариты Плавуновой, сообщила, что у спортсменки были проблемы с сердцем. 25-летняя Плавунова умерла по время пробежки вчера, 19 августа.
«У неё были проблемы с сердцем. Она проходила недавно обследование. Но никто не знал, что это будет настолько серьёзно. После вскрытия точно скажут, но подозревают, что это была сердечная недостаточность.
Это не была подготовка к соревнованиям. Соревнования у неё закончились в июле. Она просто бегала для себя кросс… Она была за городом, в деревне у бабушки… Она просто выбежала и до дома добежала. И, как нам сказали, упала. У неё прихватило сердце, её не успели спасти. Думаю, что скорая была далеко, от деревни 40 километров до города», — цитирует Петрушину РИА «Новости».
Похороны Плавуновой состоятся завтра, 21 августа, в Котовске.
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