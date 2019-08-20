Подруга скончавшейся легкоатлетки Плавуновой: у неё были проблемы с сердцем

Ольга Петрушина, подруга скончавшейся легкоатлетки Маргариты Плавуновой, сообщила, что у спортсменки были проблемы с сердцем. 25-летняя Плавунова умерла по время пробежки вчера, 19 августа.



«У неё были проблемы с сердцем. Она проходила недавно обследование. Но никто не знал, что это будет настолько серьёзно. После вскрытия точно скажут, но подозревают, что это была сердечная недостаточность.

Это не была подготовка к соревнованиям. Соревнования у неё закончились в июле. Она просто бегала для себя кросс… Она была за городом, в деревне у бабушки… Она просто выбежала и до дома добежала. И, как нам сказали, упала. У неё прихватило сердце, её не успели спасти. Думаю, что скорая была далеко, от деревни 40 километров до города», — цитирует Петрушину РИА «Новости».

Похороны Плавуновой состоятся завтра, 21 августа, в Котовске.