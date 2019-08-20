Российский прыгун на лыжах с трамплина Васильев не планирует завершать карьеру

Многократный призёр этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина 39-летний Дмитрий Васильев заявил, что не собирается в ближайшее время завершать карьеру.
«Сейчас восстанавливаюсь, три раза в неделю проходят усиленные тренировки в реабилитационном центре. Физически хорошо себя чувствую, можно уже залезать на трамплин и прыгать, хотя делать это прямо сейчас не буду. Специалисты говорят, что частично я готов, но лучше это всё укрепить ещё раз, пройти ещё пару курсов. Каждый курс — это 10 тренировок, у меня подходит к концу второй курс, думаю начать третий.
В сентябре планирую выехать на чемпионат России, но пока это 50 на 50. Нужно посмотреть на свои способности, как начну выступать. Столько времени я не прыгал, но за спиной хватает тренировочного процесса, нужна только уверенность в себе. Думаю, конкуренцию на чемпионате России я создам серьёзную», — цитирует Васильева ТАСС.
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