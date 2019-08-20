Водитель без прав специально наехал на трёх паралимпийцев сборной России

Водитель без прав специально сбил троих паралимпийцев, которые являются членами сборной России. Инцидент произошёл под Тулой.

Как заявила старший тренер сборной России по бочча Татьяна Кузнецова, Диана Цыплина, Александр Легостаев и Сергей Сафин получили небольшие ссадины. К счастью, весь удар пришёлся на коляски.

«Три человека из команды по бочча приехали на сборы в город Алексин. Ребята гуляли вечером, когда на них наехал мужчина на „шевроле ланос“. Проехал мимо, развернулся, направил машину на спортсменов.

Потом пытался покинуть место, но умудрился потерять номер. По нему гонщика и обнаружили: это Александр Горбунов, лишённый прав ещё в 2013-м. Спортсмены отделались лёгкими травмами, на чемпионате Европы честь страны защищать будут», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Mash.