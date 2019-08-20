Носов назначен главным тренером сборной России по фристайлу

Новым наставником сборной России по фристайлу стал Михаил Носов, информирует официальный сайт ФФР. С мая специалист занимал пост исполняющего обязанности главного тренера.
В июле на заседании экспертного совета он выступил со своей программой кандидата на должность главного тренера. В программе он осветил разные темы: подготовку сборных команд, работу с резервом, материально-техническое и научно-методическое обеспечение, медицинское и антидопинговое обеспечение, перспективные направления повышения конкурентоспособности российских спортсменов на международной арене.
На основании рекомендаций совета министр спорта РФ Павел Колобков подписал приказ о назначении Носова на должность главного тренера.
Предыдущий главный тренер сборной Александр Долгов был отстранён от работы по обоюдному согласию сторон. Он возглавлял национальную команду с 2014 года.
- 20 августа 2019
-
20:47
-
19:54
-
19:08
-
17:58
-
17:50
-
17:15
-
15:48
-
15:06
-
14:40
-
14:06
-
13:36
-
13:17
-
12:52
-
12:45
-
11:47
-
10:42
-
10:17
-
09:19
-
09:12
-
00:14
- 19 августа 2019
-
23:21
-
23:16
-
22:51
-
22:09
-
21:08
-
20:45
-
20:25
-
19:06
-
18:40
-
18:22
-
17:57
-
17:36
-
16:15
-
15:21
-
14:33