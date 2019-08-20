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Носов назначен главным тренером сборной России по фристайлу

Носов назначен главным тренером сборной России по фристайлу
Другие / Прочие виды спорта 0

Новым наставником сборной России по фристайлу стал Михаил Носов, информирует официальный сайт ФФР. С мая специалист занимал пост исполняющего обязанности главного тренера.

В июле на заседании экспертного совета он выступил со своей программой кандидата на должность главного тренера. В программе он осветил разные темы: подготовку сборных команд, работу с резервом, материально-техническое и научно-методическое обеспечение, медицинское и антидопинговое обеспечение, перспективные направления повышения конкурентоспособности российских спортсменов на международной арене.

На основании рекомендаций совета министр спорта РФ Павел Колобков подписал приказ о назначении Носова на должность главного тренера.

Предыдущий главный тренер сборной Александр Долгов был отстранён от работы по обоюдному согласию сторон. Он возглавлял национальную команду с 2014 года.

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