Загитова провела крутую тренировку, где тягала гирю и била грушу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео своего занятия в тренажёрном зале. 17-летняя спортсменка показала, как она тренируется с гирей и бьёт грушу.
Ранее Загитова продемонстрировала новую короткую программу на сезон-2019/20 во время шоу The Ice. Алина будет выступать под композицию Me Voy израильской певицы Ясмин Леви. Известно, что в новой произвольной программе россиянка предстанет в образе Клеопатры.
В олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Загитова стала олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина выиграла чемпионат мира.
Загитова уверенно возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев, опережая более чем на 1000 очков японку Сатоко Мияхару.
Видео доступно на «Чемпионате».
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