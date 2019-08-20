Витюгов, Томашевский и Инаркиев делят лидерство в Суперфинале ЧР по шахматам

В девятом туре Суперфинала чемпионата России у мужчин Эрнесто Инаркиев чёрными фигурами обыграл Алексея Сарану. Турнир проходит в Удмуртской Республике.

Партии Евгений Томашевский – Александр Предке, Никита Витюгов – Дмитрий Яковенко, Алексей Дреев – Кирилл Алексеенко, Максим Матлаков – Владислав Артемьев и Владимир Федосеев –Александр Мотылёв закончились вничью.

Десятый тур состоится завтра, 21 августа.

Положение после 9-го тура

1–3. Никита Витюгов, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев – по 5,5

4–5. Максим Матлаков, Кирилл Алексеенко — по 5

6–8. Алексей Дреев, Александр Мотылёв, Александр Предке — по 4,5

9. Владислав Артемьев — 4

10–11. Владимир Федосеев, Алексей Сарана — по 3,5

12. Дмитрий Яковенко — 3.