Витюгов, Томашевский и Инаркиев делят лидерство в Суперфинале ЧР по шахматам
В девятом туре Суперфинала чемпионата России у мужчин Эрнесто Инаркиев чёрными фигурами обыграл Алексея Сарану. Турнир проходит в Удмуртской Республике.
Партии Евгений Томашевский – Александр Предке, Никита Витюгов – Дмитрий Яковенко, Алексей Дреев – Кирилл Алексеенко, Максим Матлаков – Владислав Артемьев и Владимир Федосеев –Александр Мотылёв закончились вничью.
Десятый тур состоится завтра, 21 августа.
Положение после 9-го тура
1–3. Никита Витюгов, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев – по 5,5
4–5. Максим Матлаков, Кирилл Алексеенко — по 5
6–8. Алексей Дреев, Александр Мотылёв, Александр Предке — по 4,5
9. Владислав Артемьев — 4
10–11. Владимир Федосеев, Алексей Сарана — по 3,5
12. Дмитрий Яковенко — 3.
Гроссмейстеры Томашевский и Витюгов делят лидерство в Суперфинале ЧР
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