Задержан водитель, который сбил паралимпийцев под Тулой и скрылся с места ДТП

Сегодня, 20 августа, был задержан злоумышленник, совершивший наезд на трёх членов паралимпийской сборной России в Алексинском районе Тульской области и скрывшийся с места ДТП. Об этом информирует сайт Управления МВД России по Тульской области.

«В результате проведённых оперативных мероприятий сотрудниками полиции в Алексине установлен и задержан водитель, совершивший наезд на трёх лиц, передвигавшихся в инвалидных колясках по обочине, и скрывшийся с места ДТП. Все трое колясочников — члены паралимпийской сборной России», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что члены сборной России по бочча Диана Цыплина, Александр Легостаев и Сергей Сафин приехали на сборы в город Алексин. Когда ребята вечером вышли на прогулку, на них наехал мужчина на автомобиле «Шевроле Ланос». Водитель проехал мимо, развернулся и целенаправленно решил сбить спортсменов. Пострадавшие получили небольшие ссадины. К счастью, весь удар пришёлся на коляски.