Российские пловцы завоевали серебро в эстафете на юниорском чемпионате мира

Российские пловцы Арсений Чивилев, Александр Щеголев, Егор Павлов и Андрей Минаков стали серебряными призёрами в эстафете 4х100 м вольным стилем на чемпионате мира среди юниоров. В финале они показали результат 3 минуты 16,26 секунды.

Победу одержали представители США (3.15,80). Бронзовые медали завоевали итальянские пловцы (3.16,29).

На дистанции 400 м вольным стилем россиянин Александр Егоров показал третий результат. В финале он уступил 1,30 секунды победителю заплыва венгру Габору Зомбори, который совершил заплыв за 3 минуты 46,06 секунды. Второе место занял австралиец Томас Нил. Ещё один представитель России Никита Данилов оказался пятым.

Чемпионат мира среди юниоров проходит в Будапеште (Венгрия).