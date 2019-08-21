На первенстве Санкт-Петербурга по парусному спорту состоятся финальные гонки

В акватории Невской губы Финского залива близится к завершению главная городская регата. Сегодня, 21 августа, финальные гонки стартуют в 11:00 мск. Церемония закрытия намечена на 18:00 мск.
Программа четвертого соревновательного дня первенства Санкт-Петербурга получилась насыщенной. Организаторам нужно было не только провести гоночный день во всех заявленных классах, но и завершить квалификацию среди «Оптимистов» и поделить гонщиков на «золотой» и «серебряный» флота. С поставленной задачей судьи справились блестяще. Помогла им в этом благоприятная петербургская погода.
«На первой дистанции, где гоняются старшие гонщики, прошло три гонки, кроме тихоходов «Лазеров 4.7», у которых прошло две гонки. У «Оптимистов» закончилась квалификация, было проведено пять гонок. Потом спортсмены вернулись на берег, где у них был перерыв на обед и пересчёт. Когда секретари подвели итоги и определился «золотой» и «серебряный» флот, состоялся выход на воду и одна гонка в финальной серии.
Всё под контролем. Мы сегодня делали небольшую паузу на затишье — где-то полчаса. Мы переждали этот момент на большой дистанции, чтобы создать спортивные условия. Когда ветер опять вернулся в свою силу, мы дали старт и провели ещё хорошие две гонки». – приводит слова главного судьи соревнований Александра Карманова пресс-служба регаты.
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