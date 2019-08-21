Алимов и Давлетова вышли во второй круг чемпионата мира по бадминтону

Россияне Родион Алимов и Алина Давлетова пробились во второй круг чемпионата мира по бадминтону в Базеле (Швейцария) в смешанном парном разряде. На старте соревнований они обыграли сингапурский дуэт Данни Криснанта/Тан Вей Хан (Сингапур) со счётом 2:0 (21:16, 21:13).
Евгений Дрёмин и Евгения Димова потерпели поражение от австралийцев Симона Леунга и Грони Сомервилль — 1:2 (12:21, 21:8, 12:21).
Ранее все представители России выбыли из борьбы в одиночном разряде. В парном разряде продолжают выступление российские дуэты Екатерина Болотова/Алина Давлетова, Анастасия Акчурина/Ольга Морозова, Владимир Никулов/Артём Серпионов Владимир Иванов/Иван Созонов, Виталий Дуркин/Николай Укк.
Чемпионат мира завершится 25 августа. Первое мировое первенство по бадминтону прошло в 1977 году в Мальмё (Швеция).
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