Дочь Тутберидзе выступит на пятом этапе юниорского Гран-при в Гданьске
Объявлен известен состав сборной России на пятый этап Гран-при среди юниоров в Гданьске (Польша), который пройдёт с 18 по 21 сентября, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.
Состав сборной России
Юноши: Глеб Лутфуллин, Егор Рухин.
Девушки: Майя Хромых, Ксения Синицына.
Спортивные пары: Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Алина Пепелева/Роман Плешков, Екатерина Петушкова/Евгений Маликов.
Танцевальные пары: Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Екатерина Каташинская/Александр Васькович.
Диана Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе. На первенстве России — 2019 Дэвис и Смолкин заняли девятое место.
Первый этап юниорского Гран-при состоится в Куршевеле (Франция) с 21 по 24 августа. Финальный этап пройдёт в Турине (Италия) в декабре.
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