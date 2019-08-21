Дочь Тутберидзе выступит на пятом этапе юниорского Гран-при в Гданьске

Объявлен известен состав сборной России на пятый этап Гран-при среди юниоров в Гданьске (Польша), который пройдёт с 18 по 21 сентября, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.

Состав сборной России

Юноши: Глеб Лутфуллин, Егор Рухин.

Девушки: Майя Хромых, Ксения Синицына.

Спортивные пары: Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Алина Пепелева/Роман Плешков, Екатерина Петушкова/Евгений Маликов.

Танцевальные пары: Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Екатерина Каташинская/Александр Васькович.

Диана Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе. На первенстве России — 2019 Дэвис и Смолкин заняли девятое место.

Первый этап юниорского Гран-при состоится в Куршевеле (Франция) с 21 по 24 августа. Финальный этап пройдёт в Турине (Италия) в декабре.