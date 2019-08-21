Олимпийская чемпионка Дмитриева — о травме: думала, меня сзади по ноге ударили

Разыгрывающая сборной России и ЦСКА, олимпийская чемпионка 2016 года гандболистка Дарья Дмитриева рассказала о ходе восстановления после травмы ахиллова сухожилия. Она получила повреждение в товарищеском матче с «Эсбьергом» и перенесла операцию в Женеве.

«Самочувствие хорошее. Настроение тоже в целом неплохое. В понедельник восстанавливалась после операции, приходила в себя.



Травма случилась в ходе второго тайма матча с «Эсбьергом». Была наша атака, я хотела уйти от столкновения с защитником и, когда поставила ногу, подумала, что кто-то ударил по ней сзади. Тут же оглянулась, а рядом никого не оказалось. Тогда сразу поняла, что что-то с ахиллом.



Как уже известно, срок восстановления – до шести месяцев. Сейчас моя нога в гипсе, минимум на 10 недель. Также мне дали специальный сапог, который фиксирует угол разгибания. Постепенно он будет меняться до тех пор, пока не снимут гипс. Первые нагрузки можно будет получать не раньше чем через четыре месяца, а через полгода я должна восстановиться», — цитирует Дмитриеву официальный сайт ФГР.