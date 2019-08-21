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Российский ходок Бакулин дисквалифицирован на 8 лет за допинг

Российский ходок Бакулин дисквалифицирован на 8 лет за допинг
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российский ходок Сергей Бакулин дисквалифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций на 8 лет за нарушение антидопинговых правил, сообщается в «твиттере» Athletics Integrity Unit. Срок дисквалификации будет отсчитываться с 3 апреля 2019 года.

Все результаты 32-летнего спортсмена с 20 мая 2018 года по 3 апреля 2019 года аннулированы. В апреле он был отстранён от участия в соревнованиях в связи с «использованием запрещённого вещества/метода».

В январе 2015 года Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало Бакулина на 3 года и 2 месяца за нарушение антидопинговых правил.

В марте 2016 года Спортивный арбитражный суд аннулировал все результаты Сергея с 25 февраля 2011 года по 24 декабря 2012 года. Спортсмен был лишён золотой медали чемпионата мира 2011 года.

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