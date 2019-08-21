Тренер сборной Норвегии: Йохауг никогда не болеет и не травмируется

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Уле Мортен Иверсен прокомментировал слова олимпийской чемпионки, 10-кратной чемпионки мира Терезе Йохауг о том, что она не ставит перед собой цель непременно выступить на Олимпиаде 2022 года в Пекине.



«Йохауг может думать и об этом. Но я уверен, что физически и психологически она способна выступать ещё много лет. Её тело сможет справиться со всеми нагрузками. Она никогда не болеет и не травмируется, так что ещё несколько лет может вести себя словно хищница на трассе. Однако важно, чтобы ментально она была к этому готова. Надеюсь, она проведёт ещё несколько сезонов», — приводит слова тренера VG.



В минувшем сезоне Терезе завоевала 3 золота и 1 серебро на чемпионате мира в Зеефельде. В общем зачёте Кубка мира она заняла третье место.