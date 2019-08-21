Состоялись похороны 25-летней российской легкоатлетки Маргариты Плавуновой

25-летняя российская легкоатлетка Маргарита Плавунова, скончавшаяся по время пробежки 19 августа, была похоронена в Котовске Тамбовской области.
«Прощание прошло в Никольском храме при кладбище Котовска. Было много людей — человек 200, я думаю. Много молодёжи. Приезжали проститься и представители управления по физической культуре и спорту областной администрации», — цитирует президента Тамбовской региональной федерации лёгкой атлетики Павла Рубченко РИА «Новости».
По его словам, многие откликнулись на призыв о сборе средств семье Маргариты.
«Не могу сказать, какую сумму перечислили, не знаю, но откликнулись спортсмены не только из Тамбовской, но из разных областей», — сказал Рубченко.
Накануне появилась информация о том, что у Плавуновой были проблемы с сердцем. В конце июля на чемпионате России Маргарита заняла 18-е место в общем зачёте на дистанции 100 м с барьерами, выполнив норматив кандидата в мастера спорта.
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