Ходок Бакулин — о дисквалификации: хочу оспорить в CAS, но сумма неподъёмная

Российский ходок Сергей Бакулин прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций дисквалифицировать его на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации будет отсчитываться с 3 апреля 2019 года. 32-летний спортсмен был отстранён на основании показателей в паспорте крови.
«У меня очень большое желание оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде, но всё упирается в финансы. Если в ближайшее время не найду средства, то опротестовывать не буду. Пока сумма для меня неподъёмная, но надежда умирает последней, у меня ещё есть 21 день. Надо ещё проконсультироваться с экспертами, потому что не во всем ещё разобрались, есть путаница в показаниях экспертов.
С решением я полностью не согласен. Независимый эксперт, который работал в велосипедном спорте, ничего экстраординарного не увидел, в то время как сторона обвинения привела данные на основе теста футболистов. Но футбол и спортивная ходьба — разные виды спорта, плюс мы в то время работали в высокогорье, на высоте 2,5 тысячи метров», — цитирует Бакулина ТАСС.
Все результаты Бакулина с 20 мая 2018 года по 3 апреля 2019 года аннулированы.
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