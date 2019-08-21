Российский пловец Зуев завоевал серебряную медаль юниорского чемпионата мира

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по плаванию среди юниоров. Во второй день соревнований серебряную медаль на дистанции 100 м на спине завоевал российский пловец Николай Зуев. Его результат – 53,59 секунды.



Победу одержал итальянец Томас Чеккон. Он опередил Зуева на 0,13 секунды. Обладателем бронзовой медали стал американец Уайатт Дэвис, преодолевший 100-метровку за 54,14 секунды.



Обладателем мирового юниорского рекорда на этой дистанции является россиянин Климент Колесников. В 2018 году он проплыл 100-метровку на спине за 52,53 секунды.



Ранее серебряную медаль на юниорском чемпионате мира завоевали Арсений Чивилев, Александр Щеголев, Егор Павлов и Андрей Минаков в эстафете 4х100 м вольным стилем. В борьбе за победу они уступили команде США.

Российские пловцы завоевали серебро в эстафете на юниорском чемпионате мира