Российский пловец Зуев завоевал серебряную медаль юниорского чемпионата мира

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по плаванию среди юниоров. Во второй день соревнований серебряную медаль на дистанции 100 м на спине завоевал российский пловец Николай Зуев. Его результат – 53,59 секунды.
Победу одержал итальянец Томас Чеккон. Он опередил Зуева на 0,13 секунды. Обладателем бронзовой медали стал американец Уайатт Дэвис, преодолевший 100-метровку за 54,14 секунды.
Обладателем мирового юниорского рекорда на этой дистанции является россиянин Климент Колесников. В 2018 году он проплыл 100-метровку на спине за 52,53 секунды.
Ранее серебряную медаль на юниорском чемпионате мира завоевали Арсений Чивилев, Александр Щеголев, Егор Павлов и Андрей Минаков в эстафете 4х100 м вольным стилем. В борьбе за победу они уступили команде США.
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