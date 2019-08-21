Белорусский паралимпиец-колясочник трагически погиб на тренировке в Австрии

Трагедия произошла в преддверии старта чемпионата мира по академической гребле среди паралимпийцев. Лодка одного из участников соревнований перевернулась в Дунае, спасти спортсмена не удалось. Официальные австрийские источники пока не называют имени погибшего. Однако немецкое издание Tag24 утверждает, что им является 33-летний белорусский инвалид-колясочник Дмитрий Рышкевич.
Сообщается, что инцидент произошёл на виду у спасателей, которые незамедлительно бросились на помощь спортсмену, но не успели: лодка ушла под воду на глубину трёх метров.
Чемпионат мира по академической гребле стартует в Линце и Оттенсхайме (Австрия) 26 августа и продлится до 1 сентября, параллельно будут проходить соревнования паралимпийцев. Турнир является отборочным стартом Олимпийских и Паралимпийски игр 2020 года в Токио (Япония).
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