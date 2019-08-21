Российский пловец Герасименко одержал победу на юниорском ЧМ в Будапеште

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по плаванию среди юниоров. Первую золотую медаль российской сборной завоевал Владислав Герасименко.



Спортсмен одержал победу на 100-метровке брассом. Россиянин преодолел дистанцию за 59,97 секунды. Серебряную медаль завоевал представитель США Джош Мэзени (1:00,17 секунды). Обладателем бронзовой награды стал его соотечественник Кевин Хаусмен (1:00,55 секунды).



Ещё одну награду российской команде принесла Дарья Васькина. Спортсменка, являющаяся бронзовым призёром взрослого чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея), завоевала медаль того же достоинства на 100-метровке на спине с результатом 1:00,02 секунды. Победу одержала Джейд Ханна из Канады (59,63), серебро — у американки Клэр Курзан (1:00,00).

Российские пловцы – серебряные призёры в смешанной эстафете на юниорском ЧМ