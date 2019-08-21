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Россияне завершили выступление на чемпионате мира по бадминтону в Базеле

Россияне завершили выступление на чемпионате мира по бадминтону в Базеле
Другие / Прочие виды спорта 0

На чемпионате мира по бадминтону в Базеле (Швейцария) не осталось представителей России. Последними соревнования покинули Виталий Дуркин и Николай Укк. В матче второго круга они уступили паре из Тайваня Ляо Минь Чунь/Су Чин Хэн (13) со счётом 15:21, 11:21.

Ранее чемпионат мира покинули российские пары Ольга Морозова/Анастасия Акчурина, Артём Серпионов/Владимир Никулов и Иван Созонов/Владимир Иванов в парном разряде, а также Родион Алимов/Алина Давлетова и Евгений Дрёмин/Евгения Димова в смешанном разряде.

Представителей России в одиночном разряде не осталось уже во вторник, 20 августа. Последней россиянкой, завершившей выступления в личном первенстве, оказалась Евгения Косецкая, уступившая японке Нодзоми Окухаре со счётом 12:21, 14:21 во втором круге.

Чемпионат мира по бадминтону завершится в воскресенье, 25 августа.

Россиянка Косецкая проиграла во втором круге ЧМ по бадминтону в Базеле
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