Узбекистан не будет платить компенсацию за натурализацию российских пятиборцев

Федерация современного пятиборья России (ФСПР) приняла решение не требовать компенсацию за переход Александра Савкина и Алисэ Фахрутдиновой в национальную сборную Узбекистана.



«В Узбекистане недавно была воссоздана национальная федерация, пятиборье там только начало развиваться. Понятно, что за год, что остался до Олимпийских игр, спортсменов высокого уровня не подготовишь, поэтому федерация Узбекистана обратилась к нам за помощью. В итоге два наших спортсмена согласились поменять спортивное гражданство и теперь будут выступать за Узбекистан. Компенсации за это никакой не было.



Результаты не позволяют этим спортсменам проходить в сборную России. С учётом того, что по спортивным меркам возраст уже приличный, шанса выступить на Олимпийских играх в составе нашей команды у них не было. Но теперь они могут осуществить свою мечту, выступая за сборную Узбекистана», — приводит слова главы ФСПР Вячеслава Аминова ТАСС.



Российские пятиборцы Савкин и Фахрутдинова будут выступать за Узбекистан