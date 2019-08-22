Новый главный тренер сборной России по гребному спорту будет выбран на конкурсе

Федерация гребного спорта России на своём официальном сайте разместила вакансию на замещение должности главного тренера сборных России. Президиум федерации признал неудовлетворительной работу главного тренера сборной Николая Спинёва и освободил его от занимаемой должности. Временно исполнять обязанности главного тренера будет Павел Мельников.



Новый тренер будет выбран на основе открытого конкурса, который состоится 25-26 сентября. В должность специалист вступит с 1 октября.



Заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион 2004 года Спинёв занимал пост главного тренера сборной России с ноября 2016 года.

25 августа в Оттенсхайме (Австрия) стартует чемпионат мира по академической гребле. Соревнования завершатся 1 сентября.

