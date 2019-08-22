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Новый главный тренер сборной России по гребному спорту будет выбран на конкурсе

Новый главный тренер сборной России по гребному спорту будет выбран на конкурсе
Другие / Прочие виды спорта 0

Федерация гребного спорта России на своём официальном сайте разместила вакансию на замещение должности главного тренера сборных России. Президиум федерации признал неудовлетворительной работу главного тренера сборной Николая Спинёва и освободил его от занимаемой должности. Временно исполнять обязанности главного тренера будет Павел Мельников.

Новый тренер будет выбран на основе открытого конкурса, который состоится 25-26 сентября. В должность специалист вступит с 1 октября.

Заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион 2004 года Спинёв занимал пост главного тренера сборной России с ноября 2016 года.

25 августа в Оттенсхайме (Австрия) стартует чемпионат мира по академической гребле. Соревнования завершатся 1 сентября.

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