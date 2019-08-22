Фигурист Ходыкин — об изменениях в правилах: многие отказались от четверных

Российский фигурист Денис Ходыкин, выступающий в спортивной паре с Дарьей Павлюченко, рассказал, что изменилось в парном катании в связи с введением новых правил.

«Многие фигуристы, которые делали или пробовали четверные выбросы или подкрутки, пока отказались от этой идеи, потому что существует большой риск выполнить элементы неидеально или получить травму. Но это не означает, что парное катание не развивается. Сейчас есть вариативность, можно что-то добавлять, придумывать интересное, чего не делали раньше в элементах. И если элементы сделаны чисто и на плюсы, то на этом можно набирать дополнительные баллы.



В конце концов, никто не запрещает делать четверные выбросы и подкруты. Но если кто-то хочет их делать и получать хорошие баллы, то делайте хорошо и получите. Просто для этого нужно больше времени. Понятно, не стоит включать в программу элементы, которые ещё не стабильны. Их надо довести до такого уровня, чтобы исполнять на плюсы.



На самом деле сейчас невыгодно делать четверные, если они в плохом состоянии. Но никто не говорит, что их невыгодно делать вообще», — цитирует Ходыкина официальный сайт ФФККР.



В 2018 году Павлюченко и Ходыкин выиграли юниорский чемпионат мира.