Датский гольфист отверг обвинения в сексуальных домогательствах

29-летний датский гольфист Торбьёрн Олесен, который был задержан в лондонском аэропорту Хитроу за сексуальные домогательства, отверг обвинения в свой адрес сообщает Inside the Games. Он был арестован 29 июля по возвращении с турнира в Мемфисе (США).
Ранее сообщалось, что спортсмена уличили в сексуальных домогательствах на борту самолёта — он приставал к девушке. Кроме того, Торбьёрн находился в состоянии алкогольного опьянения и не выполнял приказы бортпроводников.
Олесен заявил, что был трезв. Адвокат датчанина сообщил, что его клиент сотрудничает с полицией и до официального решения суда давать комментарии не будет.
Слушание состоится 18 сентября. До окончания расследования European Tour отстранил Олесена от участия в соревнованиях. За карьеру он заработал более $11 млн.
- 22 августа 2019
-
10:53
-
10:39
-
10:24
-
09:33
-
09:09
-
00:47
- 21 августа 2019
-
23:52
-
23:01
-
22:37
-
21:58
-
21:39
-
21:15
-
20:57
-
20:25
-
20:06
-
19:16
-
18:41
-
18:26
-
17:42
-
16:08
-
15:07
-
15:02
-
14:14
-
13:25
-
12:45
-
12:24
-
11:42
-
10:14
-
09:37
-
09:26
-
09:07
-
02:29
-
01:00
-
00:53
-
00:21