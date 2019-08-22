Датский гольфист отверг обвинения в сексуальных домогательствах

29-летний датский гольфист Торбьёрн Олесен, который был задержан в лондонском аэропорту Хитроу за сексуальные домогательства, отверг обвинения в свой адрес сообщает Inside the Games. Он был арестован 29 июля по возвращении с турнира в Мемфисе (США).

Ранее сообщалось, что спортсмена уличили в сексуальных домогательствах на борту самолёта — он приставал к девушке. Кроме того, Торбьёрн находился в состоянии алкогольного опьянения и не выполнял приказы бортпроводников.

Олесен заявил, что был трезв. Адвокат датчанина сообщил, что его клиент сотрудничает с полицией и до официального решения суда давать комментарии не будет.

Слушание состоится 18 сентября. До окончания расследования European Tour отстранил Олесена от участия в соревнованиях. За карьеру он заработал более $11 млн.