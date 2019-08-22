Клишина: детей не отдают в лёгкую атлетику — боятся, что их допингом накормят

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину россиянка Дарья Клишина рассказала, как реагирует на ситуацию вокруг Всероссийской федерации лёгкой атлетики и прокомментировала спад в популярности этого вида спорта в стране. Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом.



«Так как я тренируюсь в Америке, я не вмешиваюсь во все эти процессы, не позволяю себе слишком критиковать федерацию, но единственное, что вижу последние четыре года, — это новости после очередного конгресса о том, что нас снова не восстановили. И никто не может ответить, сколько ещё это будет продолжаться.



Понятно, что у кого-то есть нейтральный статус, но это это совсем маленькая часть российских спортсменов. Многие, кто выступал в прошлом году, не получили разрешение в этом. Кто-то до сих пор в режиме ожидания, хотя до чемпионата мира меньше двух месяцев. В таком положении гораздо тяжелее находить какую-то мотивацию, даже тренироваться. Это безумно сложно — работать, не понимая, сможешь ты в итоге выступить или нет, дадут тебе нейтральный статус или нет. Ради чего ты вообще всё это делаешь…

Лет 10 назад, когда моя карьера только начиналась, у нас была конкуренция, которая ощущалась везде, во всех видах. Сейчас этого, к сожалению, нет. Если только в прыжках в высоту или в прыжках с шестом. Но я понимаю родителей, которые не отдают своих детей в лёгкую атлетику. Многих отпугивает тема допинга. Они не погружены в тему глубоко, почитают новости, и появляется страх, что ребёнка накормят допингом, предложат что-то запрещённое.



На самом деле, культура отношения к допингу потихоньку меняется. Спортсмены стали к этому чуть более ответственно относиться — те, которые реально хотят выступать. Они ждут, когда за ними придёт допинг-контроль. Знаю, что проводятся разные тренинги и учения. Это классно. Надеюсь, что это принесёт плоды. Уже не нашему поколению, а тем, кто младше. Им можно и нужно вложить в голову, что допинг — безусловное зло", — цитирует Клишину Sport24.

Клишина одержала победу на чемпионате России 2019 года в Чебоксарах с результатом 6,82 м.