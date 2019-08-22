Паралимпийцы, которых умышленно сбил водитель без прав под Тулой, выступят на ЧЕ

Российские паралимпийцы Диана Цыплина, Александр Легостаев и Сергей Сафин выступят на чемпионате Европы по бочче. Спортсмены избежали серьёзных травм в ДТП, произошедшем в Тульской области.
«Всё обошлось, они практически не пострадали: два мальчика ограничились ссадинами, девочке сразу сделали МРТ, которое не выявило сотрясения мозга. В ближайшее время все трое выезжают на чемпионат Европы. Будем надеяться, что они смогут отобраться на Паралимпийские игры в Токио», — приводит слова первого вице-президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова ТАСС.
Напомним, инцидент со спортсменами произошёл 19 августа. Паралимпийцы приехали на сборы в город Алексин. Когда они вечером вышли на прогулку, на них наехал мужчина на автомобиле «Шевроле Ланос». Водитель проехал, мимо, развернулся и целенаправленно решил сбить спортсменов, после чего скрылся. Однако вскоре его удалось задержать. Оказалось, что он был лишён прав в 2013 году.
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