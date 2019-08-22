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Нигерийский дзюдоист из-за отсутствия денег попросил соперника одолжить кимоно

Нигерийский дзюдоист из-за отсутствия денег попросил соперника одолжить кимоно
Другие / Прочие виды спорта 0

Министерство спорта Нигерии не сумело договориться со спортсменами, представляющими национальную команду на Африканских играх в Рабате (Морокко). В связи с этим представители сборной испытывают ощутимые финансовые проблемы.

По информации Inside the Games, нигерийскому дзюдоисту для участия в соревнованиях пришлось обратиться к сопернику из североафриканской страны с просьбой одолжить экипировку. Его партнёрша по сборной Нигерии заявила, что команде был выдан комплект формы крайне низкого качества, в котором невозможно соревноваться.

Министерство спорта предложило спортсменам ежедневное пособие в размере $ 100, что на $ 50 меньше суммы, которую получали представители сборной на предыдущих Африканских играх.

Источник: Inside the Games

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