Нигерийский дзюдоист из-за отсутствия денег попросил соперника одолжить кимоно
Министерство спорта Нигерии не сумело договориться со спортсменами, представляющими национальную команду на Африканских играх в Рабате (Морокко). В связи с этим представители сборной испытывают ощутимые финансовые проблемы.
По информации Inside the Games, нигерийскому дзюдоисту для участия в соревнованиях пришлось обратиться к сопернику из североафриканской страны с просьбой одолжить экипировку. Его партнёрша по сборной Нигерии заявила, что команде был выдан комплект формы крайне низкого качества, в котором невозможно соревноваться.
Министерство спорта предложило спортсменам ежедневное пособие в размере $ 100, что на $ 50 меньше суммы, которую получали представители сборной на предыдущих Африканских играх.
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