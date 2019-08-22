Гиря и Томашевский – победители Суперфинала чемпионата России по шахматам

Завершился Суперфинал чемпионата России по шахматам, проходивший в Ижевске и Воткинске.
Лидер соревнований у женщин Ольга Гиря едва не упустила победу в заключительный день турнира. Она чёрными фигурами сыграла вничью с Маргаритой Потаповой. Её ближайшая преследовательница Наталья Погонина выиграла у Зарины Шафигуллиной и сравнялась с Гирей по набранным очкам (по 8). Победителя пришлось определять на тай-брейке, который также завершился вничью — 1:1. В армагеддоне выиграла Гиря и впервые стала чемпионкой России.
В мужских соревнованиях победу одержал Евгений Томашевский. В заключительном туре он белыми фигурами обыграл Кирилла Алексеенко. На турнире 32-летний Томашевский набрал 7 очков. Он уже побеждал в Суперфинале чемпионата России в 2015 году.
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