Российский фигурист Рухин – 4-й после короткой программы на юниорском Гран-при

В Куршевеле (Франция) проходит первый в сезоне этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. Россиянин Егор Рухин занимает четвёртое место по итогам короткой программы одиночников.



15-летний воспитанник Этери Тутберидзе получил за прокат 68,51 балла. Лидерство с большим отрывом захватил японский фигурист Юма Кагияма. Судьи оценили его прокат в 80,61 балла. Японец более чем на 10 баллов опережает ближайшего преследователя – представителя США Мэттью Нильсена (70,19). Третье место занимает Алекса Ракич из Канады (69,54).



Ранее в Куршевеле прошла короткая программа юниорок. Первое место занимает россиянка Майя Хромых, а её соотечественница Камила Валитова, упавшая во время выполнения лутца, располагается на третьей строчке.



Этап Гран-при среди юниоров в Куршевеле завершится в субботу, 24 августа.

Россиянка Хромых лидирует после короткой программы на юниорском Гран-при