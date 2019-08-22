Российский фигурист Рухин – 4-й после короткой программы на юниорском Гран-при

В Куршевеле (Франция) проходит первый в сезоне этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. Россиянин Егор Рухин занимает четвёртое место по итогам короткой программы одиночников.
15-летний воспитанник Этери Тутберидзе получил за прокат 68,51 балла. Лидерство с большим отрывом захватил японский фигурист Юма Кагияма. Судьи оценили его прокат в 80,61 балла. Японец более чем на 10 баллов опережает ближайшего преследователя – представителя США Мэттью Нильсена (70,19). Третье место занимает Алекса Ракич из Канады (69,54).
Ранее в Куршевеле прошла короткая программа юниорок. Первое место занимает россиянка Майя Хромых, а её соотечественница Камила Валитова, упавшая во время выполнения лутца, располагается на третьей строчке.
Этап Гран-при среди юниоров в Куршевеле завершится в субботу, 24 августа.
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