Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Российский фигурист Рухин – 4-й после короткой программы на юниорском Гран-при

Российский фигурист Рухин – 4-й после короткой программы на юниорском Гран-при
Другие / Фигурное катание 0

В Куршевеле (Франция) проходит первый в сезоне этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. Россиянин Егор Рухин занимает четвёртое место по итогам короткой программы одиночников.

15-летний воспитанник Этери Тутберидзе получил за прокат 68,51 балла. Лидерство с большим отрывом захватил японский фигурист Юма Кагияма. Судьи оценили его прокат в 80,61 балла. Японец более чем на 10 баллов опережает ближайшего преследователя – представителя США Мэттью Нильсена (70,19). Третье место занимает Алекса Ракич из Канады (69,54).

Ранее в Куршевеле прошла короткая программа юниорок. Первое место занимает россиянка Майя Хромых, а её соотечественница Камила Валитова, упавшая во время выполнения лутца, располагается на третьей строчке.

Этап Гран-при среди юниоров в Куршевеле завершится в субботу, 24 августа.

Россиянка Хромых лидирует после короткой программы на юниорском Гран-при
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент