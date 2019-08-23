Победитель велогонки «Джиро д'Италия» Карапас пропустит «Вуэльту Испании»

Эквадорский велогонщик Ричард Карапас, выступающий за команду Movistar, в этом сезоне не примет участие в престижной гонке Гранд Тура — «Вуэльта Испании».

26-летний спортсмен пропустит соревнования из-за травмы плеча, сообщает пресс-служба испанской команды. На «Вуэльте» Карапаса заменит испанский велогонщик Хосе Хоакин Рохас.

Карапас — первый эквадорец в истории, который сумел выиграть «Джиро д'Италия», он победил на первом и 14-м этапах. В 2018 году велогонщик занял четвёртое место. Спортсмен является двукратным победителем «Вуэльты Астурии», также он один раз побеждал в «Вуэльте Наварры».

«Вуэльта Испании» состоится с 24 августа по 15 сентября. Протяжённость гонки составит 3272 км. Гонка пройдёт на территории трёх стран — Испании, Франции и Андорры.