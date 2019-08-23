Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Старцева рассказала о настрое сборной России на чемпионат Европы по волейболу

Старцева рассказала о настрое сборной России на чемпионат Европы по волейболу
Другие / Волейбол 0

Капитан сборной России по волейболу Евгения Старцева рассказала о настрое команды на чемпионат Европы, который пройдёт с 23 августа по 8 сентября в Турции, Польше, Венгрии и Словакии.

«На чемпионате Европы будет много сильных соперников. Но мы вновь готовы бороться после отлично проведённой подготовки к этим соревнованиям», — приводит слова Старцевой официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Расписание матчей сборной России на групповом этапе
23 августа. 18:00 мск. Россия – Беларусь.
25 августа. 21:00. Россия – Швейцария.
26 августа. 18:30. Россия – Германия.
27 августа. 18:30. Россия – Испания.
29 августа. 21:00. Россия – Словакия.

Для выхода в плей-офф нужно занять место не ниже четвёртого. Действующим чемпионом Европы является сборная Сербии.

Объявлен состав женской сборной России по волейболу на чемпионат Европы
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент