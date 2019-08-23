Старцева рассказала о настрое сборной России на чемпионат Европы по волейболу

Капитан сборной России по волейболу Евгения Старцева рассказала о настрое команды на чемпионат Европы, который пройдёт с 23 августа по 8 сентября в Турции, Польше, Венгрии и Словакии.

«На чемпионате Европы будет много сильных соперников. Но мы вновь готовы бороться после отлично проведённой подготовки к этим соревнованиям», — приводит слова Старцевой официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Расписание матчей сборной России на групповом этапе

23 августа. 18:00 мск. Россия – Беларусь.

25 августа. 21:00. Россия – Швейцария.

26 августа. 18:30. Россия – Германия.

27 августа. 18:30. Россия – Испания.

29 августа. 21:00. Россия – Словакия.

Для выхода в плей-офф нужно занять место не ниже четвёртого. Действующим чемпионом Европы является сборная Сербии.