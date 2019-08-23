Медведева: для спортсмена нет цветов красивее, чем цвета флага родной страны
Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала пост в «Инстаграме», поздравив всех с днём российского флага.
«Поздравляю с днём российского флага! Для спортсмена нет цветов красивее, чем цвета флага страны, под которым он выступает! Восхищаюсь, горжусь и постараюсь не подвести» – написала Медведева.
Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы. После Олимпиады-2018 Евгения ушла от тренера Этери Тутберидзе, с именем которой связаны её основные достижения, к канадскому специалисту Брайану Орсеру. В сезоне-2018/19 после неудачного старта Медведева под руководством нового наставника стала бронзовым призёром чемпионата мира.
Запись доступна на странице Медведевой в «Инстаграме».
Медведева выступит на турнире Autumn Classic International в Канаде
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