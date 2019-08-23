Медведева: для спортсмена нет цветов красивее, чем цвета флага родной страны

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала пост в «Инстаграме», поздравив всех с днём российского флага.

«Поздравляю с днём российского флага! Для спортсмена нет цветов красивее, чем цвета флага страны, под которым он выступает! Восхищаюсь, горжусь и постараюсь не подвести» – написала Медведева.

Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы. После Олимпиады-2018 Евгения ушла от тренера Этери Тутберидзе, с именем которой связаны её основные достижения, к канадскому специалисту Брайану Орсеру. В сезоне-2018/19 после неудачного старта Медведева под руководством нового наставника стала бронзовым призёром чемпионата мира.

Запись доступна на странице Медведевой в «Инстаграме».