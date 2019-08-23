Тарасова сказала, почему у Сотниковой и Липницкой не получилось долгой карьеры

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила, почему у Аделины Сотниковой и Юлии Липницкой не получилось долгой карьеры после Олимпиады 2014 года в Сочи.
«На мой взгляд, Аделину не надо было отпускать. Она никогда не была в самостоятельном плавании, её просто-напросто не успели этому научить. Могу ошибаться, но мне кажется, что изначально Лена Буянова готовила эту спортсменку не на одно четырёхлетие и не на одну победу. Просто после тех Игр всё, что творилось вокруг Сотниковой, было немножко похоже на всеобщее сумасшествие.
То же самое, как мне кажется, происходило и вокруг Юлии Липницкой. Когда спортсмен добивается большого успеха, вокруг него мгновенно образовывается большое количество советчиков, которые лучше тренера знают, как и что нужно делать. Этот процесс обязательно нужно контролировать, но у тренера, как правило, уже не остается на это никаких сил.
Вот и тогда, считаю, ни у Буяновой, ни у Тутберидзе не оказалось чёткого плана, по которому можно было бы строить дальнейшую работу, чтобы не выпускать ситуацию из рук. К сожалению, такие вещи всегда начинаешь понимать с опозданием", — цитирует Тарасову «Р-Спорт».
Сотникова — олимпийская чемпионка Сочи-2014, двукратная вице-чемпионка Европы. В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне-2015/16. О завершении карьеры официально не объявляла.
Липницкая является чемпионкой ОИ-2014, чемпионкой Европы и вице-чемпионкой мира. Объявила о завершении карьеры в сентябре 2017 года.
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