Гандболист сборной России Калараш будет выступать за «Вардар»

Линейный сборной России по гандболу Глеб Калараш подписал контракт с македонским «Вардаром». Об этом информирует сайт Федерации гандбола России.

По завершении прошлого сезона игроки «Вардара» из-за финансовых проблем клуба получили статус свободных агентов. Калараш перешёл в украинский «Мотор». Однако после того, как стало известно, что «Вардар» продолжит существование, 28-летний спортсмен решил вернуться в македонскую команду.

«Калараш продолжит карьеру в нашем клубе. Новый контракт Глеба рассчитан на два года. С пятницы он приступает к тренировкам в составе „Вардара“. Можно поздравить Калараша, что всё решилось», — заявил спортивный директор «Вардара» Эдуард Кокшаров.

В сезоне-2018/19 Калараш в составе «Вардара» выиграл чемпионат Македонии, Лигу чемпионов и лигу Юго-восточной гандбольной ассоциации (SEHA).