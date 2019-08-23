Женская сборная России по гандболу начнёт сезон в Ростове-на-Дону

Стало известно место проведения отборочного матча чемпионата Европы 2020 года по гандболу между женскими сборными России и Словакии.

Как сообщает официальный сайт Европейской федерации гандбола, поединок состоится во Дворце спорта в Ростове-на-Дону. Этой встречей для российских гандболисток начнётся квалификационный турнир Евро-2020. Матч пройдёт 25 сентября и начнётся в 19:30 мск.

Игра со Словакией станет первой для нового главного тренера сборной России Амброса Мартина.

29 сентября россиянки сыграют второй матч квалификации чемпионата Европы 2020 года. В гостях они встретятся со Швейцарией.

Ранее стало известно, что капитан сборной России и московского ЦСКА Дарья Дмитриева проведёт в лазарете не менее полугода из-за разрыва ахиллова сухожилия.