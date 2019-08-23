Женская сборная России по гандболу начнёт сезон в Ростове-на-Дону

Стало известно место проведения отборочного матча чемпионата Европы 2020 года по гандболу между женскими сборными России и Словакии.
Как сообщает официальный сайт Европейской федерации гандбола, поединок состоится во Дворце спорта в Ростове-на-Дону. Этой встречей для российских гандболисток начнётся квалификационный турнир Евро-2020. Матч пройдёт 25 сентября и начнётся в 19:30 мск.
Игра со Словакией станет первой для нового главного тренера сборной России Амброса Мартина.
29 сентября россиянки сыграют второй матч квалификации чемпионата Европы 2020 года. В гостях они встретятся со Швейцарией.
Ранее стало известно, что капитан сборной России и московского ЦСКА Дарья Дмитриева проведёт в лазарете не менее полугода из-за разрыва ахиллова сухожилия.
- 23 августа 2019
-
12:43
-
11:24
-
10:38
-
10:02
-
09:50
-
09:26
-
09:19
-
09:12
-
00:57
- 22 августа 2019
-
23:55
-
23:17
-
22:51
-
22:16
-
21:55
-
21:32
-
21:16
-
20:34
-
18:31
-
18:01
-
17:38
-
15:22
-
15:07
-
14:54
-
14:38
-
12:52
-
11:47
-
10:53
-
10:39
-
10:24
-
09:33
-
09:09
-
00:47
- 21 августа 2019
-
23:52
-
23:01
-
22:37