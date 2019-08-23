Ретивых: хочу пригласить диванных экспертов на сборы лыжников и всё это заснять

Двукратный призёр чемпионата мира по лыжным гонкам Глеб Ретивых рассказал, как относится к критике со стороны болельщиков.
«У меня такая же работа, как и у человека, который ежедневно ходит на завод. Только меня иногда ещё по телевизору показывают.
Диванные эксперты по двум-трём мелочам, которые они заметили на экране телевизора, делают выводы о том, что во время гонки у меня получилось, а что – нет. А у меня по другую сторону экрана таких мелочей целая сотня, и о большинстве из них эти люди даже не догадываются. Но зато считают, что имеют право меня, как спортсмена, критиковать.
Бывает, сильно раздражает, что все у нас прямо-таки ждут, когда кто-нибудь оступится, чтобы позлорадствовать, растоптать и сказать глубокомысленно: «Вот, я же вам говорил, что всё у нас прогнило».
Хочу, чтобы двоих-троих обычных людей, критикующих спортсменов за безделье, пригласили к нам на сборы и чтобы они провели это время в нашем режиме. И всё это заснять. Очень интересно, что они будут потом говорить. Хватит ли у них сил вообще что-то произнести», – приводит слова Ретивых Sports.ru.
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