Валиева: когда надо собраться, Тутберидзе может тебе сказать что-либо

13-летняя фигуристка Камила Валиева, являющийся ученицей Этери Тутберидзе, заявила, что в группе все спортсмены много работают и исполняют сложные элементы.
«До Этери Георгиевны я могла сделать прыжок и дальше ездить по кругу. Когда пришла к ней, поняла, что тут все очень стараются, намного больше прыгают. Поняла, что уже началась работа.
Она может быть где-то доброй, где-то – чуть позлее. Когда надо, чтобы ты собрался, она может тебе сказать что-либо", – заявила Валиева в интервью «Первому каналу».
Валиеву называют одной из самых перспективных учениц Тутберидзе. Именно её короткую программу «Девочка на шаре» наставница назвала любимой. Постановку решено было оставить на сезон-2019/20.
В новом сезоне Валиева дебютирует в юниорской серии Гран-при. Спортсменка выступит с 4 по 7 сентября на этапе в Риге.
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