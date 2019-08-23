Валиева: когда надо собраться, Тутберидзе может тебе сказать что-либо

13-летняя фигуристка Камила Валиева, являющийся ученицей Этери Тутберидзе, заявила, что в группе все спортсмены много работают и исполняют сложные элементы.

«До Этери Георгиевны я могла сделать прыжок и дальше ездить по кругу. Когда пришла к ней, поняла, что тут все очень стараются, намного больше прыгают. Поняла, что уже началась работа.

Она может быть где-то доброй, где-то – чуть позлее. Когда надо, чтобы ты собрался, она может тебе сказать что-либо", – заявила Валиева в интервью «Первому каналу».

Валиеву называют одной из самых перспективных учениц Тутберидзе. Именно её короткую программу «Девочка на шаре» наставница назвала любимой. Постановку решено было оставить на сезон-2019/20.



В новом сезоне Валиева дебютирует в юниорской серии Гран-при. Спортсменка выступит с 4 по 7 сентября на этапе в Риге.