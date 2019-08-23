Туктамышева дважды упала в короткой программе на тренировке

Двукратная чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева в Санкт-Петербурге впервые представила короткую программу. Прокат прошёл в рамках открытой тренировки в «Юбилейном».
22-летняя спортсменка не смогла выполнить программу с первой попытки — она дважды упала. После коротких наставлений тренера Алексея Мишина Туктамышевой удалось справиться с прыжками.
Новый сезон в фигурном катании откроют контрольные прокаты фигуристов сборной России, которые запланированы на 7-8 сентября. В прокатах примут участие олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионки мира и Европы Туктамышева и Евгения Медведева, действующая чемпионка континентального первенства Софья Самодурова, призёры мирового чемпионата Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также пары Виктория Синицина — Никита Кацалапов и Александра Степанова — Иван Букин.
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