Дементьев выиграл пасьют на этапе КМ по лыжероллерам в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске стартовал этап Кубка мира по лыжероллерам. Победителем гонки преследования классическим стилем стал россиянин Евгений Дементьев. Стартовый протокол гонки определялся по итогам пролога, в котором Дементьев на 13,5 секунд отстал от итальянца Маттео Таннела. В пасьюте соперники поменялись местами, а Иван Анисимов не сумел сохранить третье место, уступив шведу Виктору Густафсену.
В соревнованиях женщин сильнейшей была словачка Алёна Прохазкова, которая на основной дистанции лишь увеличила преимущество над россиянками Светланой Николаевой и Юлией Шаповаловой.
Лыжероллеры. Этап Кубка мира. Ханты-Мансийск
Гонка преследования классическим стилем
Мужчины
1. Евгений Дементьев (Россия) — 35.48,0.
2. Маттео Танел (Италия) — отставание 4,6.
3. Виктор Густафсен (Швеция) — +48,2
4. Иван Анисимов (Россия) — +1.01,6.
Женщины
1. Алёна Прохазкова (Словакия) — 30.00,5.
2. Светлана Николаева (Россия) — +13,9.
3. Евгения Шаповалова (Россия) — +43,0.
4. Дарья Рогозина (Россия) — +1.26,5.
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