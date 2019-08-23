Дементьев выиграл пасьют на этапе КМ по лыжероллерам в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске стартовал этап Кубка мира по лыжероллерам. Победителем гонки преследования классическим стилем стал россиянин Евгений Дементьев. Стартовый протокол гонки определялся по итогам пролога, в котором Дементьев на 13,5 секунд отстал от итальянца Маттео Таннела. В пасьюте соперники поменялись местами, а Иван Анисимов не сумел сохранить третье место, уступив шведу Виктору Густафсену.

В соревнованиях женщин сильнейшей была словачка Алёна Прохазкова, которая на основной дистанции лишь увеличила преимущество над россиянками Светланой Николаевой и Юлией Шаповаловой.

Лыжероллеры. Этап Кубка мира. Ханты-Мансийск

Гонка преследования классическим стилем

Мужчины

1. Евгений Дементьев (Россия) — 35.48,0.

2. Маттео Танел (Италия) — отставание 4,6.

3. Виктор Густафсен (Швеция) — +48,2

4. Иван Анисимов (Россия) — +1.01,6.

Женщины

1. Алёна Прохазкова (Словакия) — 30.00,5.

2. Светлана Николаева (Россия) — +13,9.

3. Евгения Шаповалова (Россия) — +43,0.

4. Дарья Рогозина (Россия) — +1.26,5.