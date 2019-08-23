15-летний российский ватерполист скончался в Болгарии
Федерация водного поло России (ФВПР) сообщила, что 22 августа 2019 года скончался 15-летний кандидат в члены юниорской сборной России Виталий Смирнов.
«22 августа 2019 года на 16-м году ушёл из жизни петербургский ватерполист Виталий Смирнов. Федерация водного поло России выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия», — говорится в сообщении на официальном сайте ФВПР.
Смирнов — воспитанник СДЮСШОР «Экран», член сборной команды Санкт-Петербурга, победитель Спартакиады-2019, кандидат в мастера спорта.
Официальные причины смерти молодого спортсмена не сообщаются. По информации СМИ, юный петербургский ватерполист умер на тренировочном сборе команды в Болгарии. У спортсмена остановилось сердце.
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