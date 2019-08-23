Лазукин: в новом сезоне буду вставлять в программу четверной лутц

Призёр командного чемпионата мира, российский фигурист Андрей Лазукин рассказал о том, сколько прыжков в четыре оборота будет прыгать в сезоне-2019/20.

«В новом сезоне буду прыгать больше четверных. Шесть, как Чен, много, буду прыгать три в произвольной и два в короткой. В итоге пять. Буду пробовать новые четверные. На тренировках раньше разные делали, сейчас будем вставлять в программу четверной лутц. Пока что он получается неплохо, но есть ещё над чем работать.

Так получается, что четверные мне даются проще, чем тройной аксель. Лиза помогает, да вся команда можно сказать работает над ним со мной. Знаете, идёт такая война: Лазукин против тройного акселя. Пока что победителя нет, но я продвинулся далеко, сейчас прыгаю аксель гораздо лучше, чем в прошлом сезоне. Но огрехи есть до сих пор», – приводит слова Лазукина «Спорт Бизнес Online».

Новая короткая программа Лазукна, которую он показал на открытой тренировке группы Алексея Мишина поставлена под музыку композиции «Mack the Knife» Бобби Дарина.