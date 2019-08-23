Тренер российских волейболисток дисквалифицирован на 3 матча за «узкие глаза»

Международная федерация волейбола (FIVB) дисквалифицировала старшего тренера женской сборной России Сержио Бузато на три ближайших официальных матча за некорректный жест после победы российских волейболисток над командой Южной Кореи (3:2) в решающем матче отборочного турнира Олимпиады — 2020 в Токио.

«Комиссия FIVB вынесла решение: Бузато дисквалифицирован на три матча. Дисквалификация распространяется на три ближайших матча чемпионата Европы (против команд Беларуси, Швейцарии и Германии)", — приводит слова генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александра Ярёменко РИА «Новости».

Федерация волейбола Южной Кореи сочла проявлением расизма эмоциональный жест Бузато после выхода россиянок на Олимпиаду-2020 и подала жалобу. Тренер изобразил «узкие глаза». Позднее Бузато принёс извинения, заявив, что этим жестом он лишь праздновал выход команды на Олимпиаду и ни в коем случае не хотел оскорбить сборную Южной Кореи.