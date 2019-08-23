Знаменитый бодибилдер Жигулин скончался в свой день рождения

Вице-президент федерации Московской области по бодибилдингу Дмитрий Жигулин был найден мёртвым 22 августа после тренировки в фитнес-клубе на юго-востоке Москвы. У спортсмена оторвался тромб, сообщает «Московский комсомолец».

У Жигулина был день рождения, который он собирался отпраздновать с друзьями в клубе за чашкой чая с тортом, о чём и сообщил по приходе на работу.

Тренировка, по словам очевидцев, прошла в обычном режиме, после чего около 18 часов спортсмен пошёл в свой кабинет. В то же время он ответил друзьям на поздравления в «Инстаграме». Около 20 часов одна из подопечных тренера, юная спортсменка, пошла искать наставника и зашла в кабинет. Жигулин лежал на полу без чувств. Реанимационные мероприятия, проведённые оперативно приехавшей на вызов скорой, результата не принесли.

Позднее коллеги вспомнили, что лицо у Жигулина часто бывало красноватого оттенка, что могло свидетельствовать о повышенном давлении. Также у спортсмена была искривлена носовая перегородка, поэтому с 14-летнего возраста он пользовался нафтизином, что пагубно сказалось на сосудах.

Жигулин был именитым спортсменом, а также судьей международной категории (входил в пятёрку лучших судей), вёл индивидуальные занятия с юными бодибилдерами.