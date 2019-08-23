Большунов и Карлссон получили травмы в Норвегии из-за неисправных лыжероллеров

Фавориты масс-старта свободным стилем на лыжероллерном фестивале Toppidrettsveka 2019 в Норвегии россиянин Александр Большунов и шведка Фрида Карлссон не сумели оправдать ожидания болельщиков, но не по своей вине. Большунов, накануне выигравший марафон, упал на скорости около 60 км/ч, получив многочисленные ушибы и ссадины, к счастью, обошлось без более серьёзных последствий.
Карлссон и вовсе вылетела с дистанции и врезалась в забор.
«Это какое-то проклятье. Сразу поняла, что-то не так, но продолжала ехать. Потом врезалась в забор на повороте. Поднялась, но продолжать было бы слишком опасно. Было страшно, потому что скорость довольно высокая. Повезло, что ограждение было мягким», – приводит слова шведки VG.
Травмы фаворитов не были единственными. С жалобами на проблемы с выданными организаторами лыжероллерами обратились более 25 спортсменов. Подобных проблем с лыжероллерами не ожидалось, так как далеко не впервые организаторы пользуются услугами местного производителя инвентаря, чтобы создать равные условия для гонщиков.
В итоге результаты женского масс-старта и вовсе могут аннулировать. Мужская гонка на данный момент признана состоявшейся, её победителем стал россиянин Алексей Червоткин.
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