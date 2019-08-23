Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Астон Вилла» — «Эвертон». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Большунов и Карлссон получили травмы в Норвегии из-за неисправных лыжероллеров

Большунов и Карлссон получили травмы в Норвегии из-за неисправных лыжероллеров
Другие / Лыжный спорт 0

Фавориты масс-старта свободным стилем на лыжероллерном фестивале Toppidrettsveka 2019 в Норвегии россиянин Александр Большунов и шведка Фрида Карлссон не сумели оправдать ожидания болельщиков, но не по своей вине. Большунов, накануне выигравший марафон, упал на скорости около 60 км/ч, получив многочисленные ушибы и ссадины, к счастью, обошлось без более серьёзных последствий.

Карлссон и вовсе вылетела с дистанции и врезалась в забор.

«Это какое-то проклятье. Сразу поняла, что-то не так, но продолжала ехать. Потом врезалась в забор на повороте. Поднялась, но продолжать было бы слишком опасно. Было страшно, потому что скорость довольно высокая. Повезло, что ограждение было мягким», – приводит слова шведки VG.

Травмы фаворитов не были единственными. С жалобами на проблемы с выданными организаторами лыжероллерами обратились более 25 спортсменов. Подобных проблем с лыжероллерами не ожидалось, так как далеко не впервые организаторы пользуются услугами местного производителя инвентаря, чтобы создать равные условия для гонщиков.

В итоге результаты женского масс-старта и вовсе могут аннулировать. Мужская гонка на данный момент признана состоявшейся, её победителем стал россиянин Алексей Червоткин.

Большунов выиграл марафон на норвежском фестивале Toppidrettsveka 2019
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент