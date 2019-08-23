Фигуристка Валиева выиграла первый этап юниорского Гран-при в Куршевеле

Россиянка Камила Валиева стала победительницей первого этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию. Валиева, занимавшая третье место после короткой программы, в произвольном прокате справилась с четверным тулупом, сделала каскад из тройных лутца и тулупа, а единственную ошибку допустила на тройном флипе. За произвольную программу Камила получила от судей 138,40 балла, на 13 баллов опередив представительницу Южной Кореи Сео Йеонг Ви. По сумме двух программ Валиева стала единственной из участниц, сумевшей превзойти рубеж в 200 баллов.

Лидировавшая после короткой программы ещё одна ученица Этери Тутберидзе, Майя Хромых, несколько раз не справилась с тройным лутцем, но по сумме двух программ сумела остаться в тройке призёров.

Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Первый этап. Куршевель, Франция

Девушки

1. Камила Валиева (Россия) – 200,71.

2. Сео Йеонг Ви (Южная Корея) – 191,07.

3. Майя Хромых (Россия) – 179,32.