Карякин и Аронян сыграли вничью в шестом туре этапа Grand Chess Tour в США

Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном в партии шестого тура на пятом этапе серии Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США). Игра завершилась после 38-го хода. Россиянин Ян Непомнящий белыми сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем.



В других партиях дня зафиксированы следующие результаты:

Фабиано Каруана (США) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) — ничья,

Вишванатан Ананд (Индия) — Аниш Гири (Нидерланды) — ничья,

Хикару Накамура (США) — Магнус Карлсен (Норвегия) — ничья,

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Уэсли Со (США) — ничья.



После шести туров Лижэнь, Каруана и Ананд набрали по 3,5 очка, Мамедьяров, Со, Непомнящий, Карякин, Карлсен, Вашье-Лаграв — по 3, Накамура, Аронян и Гири — по 2,5.

Турнир проходит в один круг. Контроль времени — классический. У шахматистов по 130 минут на первые 40 ходов, затем — 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход.