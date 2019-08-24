Константинова рассказала, почему не покажет программу из «Мулен Руж» в США

Российская фигуристка Станислава Константинова заявила, что на турнире Aurora Games в США выступит с новой произвольной программой.

«Нахожусь в Олбани на фестивале Aurora Games. Завтра будет моё выступление с короткой и произвольной программами.

К сожалению, не смогу показать свою новую произвольную. Короткая будет новая, в новом платье – все окей.

Насчёт произвольной. Всё в силе, новая программа для нового сезона, готово платье, программа тоже. По организационным причинам здесь не смогу прокатать программу из «Мулен Руж». Завтра будет другая музыка, другая постановка. Контент и платье также будут другими. Будет хорошо забытое старое. «Мулен Руж» будет на прокатах в «Лужниках», – сообщила Константинова в «Инстаграме».